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Общество

Созданный учеными ПИМУ эквивалент кожи стали применять в нижегородских ветклингиках

24 февраля 2025 11:37  [73] Общество

Фото: пресс-служба ПИМУ

Высокотехнологичный препарат RegSkin, разработанный в лаборатории клеточных технологий Приволжского исследовательского медицинского университета, получил применение в клинической ветеринарии. После успешных испытаний на лабораторных животных его адаптированная версия под названием RegSkinV начала использоваться в ветеринарных клиниках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Разработанный учеными эквивалент кожи представляет собой биологически активный носитель с мезенхимальными стволовыми клетками жировой ткани. Первоначально он был создан для лечения пролежней, длительно незаживающих ран, диабетической стопы, хирургических повреждений и послеоперационных рубцов у людей. Однако аналогичные проблемы заживления обширных и инфицированных ран актуальны и в ветеринарной практике.  

По словам ветеринарного врача и руководителя Учебно-клинического ветеринарного центра "МедОтВет" Максима Зеленова, распространенное мнение о быстрой регенерации кожи у животных – не более чем миф. В практике часто встречаются труднозаживающие раны у кошек и собак, возникающие после ожогов, укусов, ДТП и сложных хирургических вмешательств.  

"На рынке много раневых повязок, но они не всегда дают нужный эффект – заживление идет медленно или вовсе останавливается. Еще одна сложность – необходимость частых перевязок, которые часто требуют введения животного в наркоз, а это и стресс, и значительные финансовые затраты для владельцев", – пояснил Зеленов.  

С учетом потребности ветеринарных клиник, параллельно с доклиническими исследованиями, препарат RegSkinV был внедрен в практику для лечения домашних животных.  

"Наш препарат позволяет проводить перевязку всего раз в 7-10 дней, а владельцу достаточно увлажнять повязку в домашних условиях. Это значительно снижает стоимость и сложность лечения. Кроме того, RegSkinV ускоряет регенерацию тканей, устраняя не только саму рану, но и восстанавливая структуру кожи. Без образования грубых рубцов регенерируется ее полный слой, включая волосяной покров и сальные железы", – отметила заведующая лабораторией клеточных технологий ПИМУ Марфа Егорихина.  

На данный момент RegSkinV уже активно используется в ветеринарных клиниках Нижнего Новгорода. В ближайших планах ПИМУ – вывести его на российский рынок.  

"Мы убедились в эффективности препарата не только на лабораторных животных, но и в клинических условиях. Масштабирование будет в первую очередь ориентировано на лечение домашних животных – кошек и собак. Однако, если поступят запросы от фермерских хозяйств, мы готовы адаптировать продукт и для крупного рогатого скота", – рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин.  

Примеры клинического применения RegSkinV

- Кот Камыш (6 месяцев) – поступил в клинику после попадания в двигатель автомобиля. Обширная скальпированная рана на боку и лапе не заживала 3 месяца. До применения RegSkinV перевязки проводились дважды в день с антисептическими средствами. После перевязок с RegSkinV (раз в 7-10 дней) рана полностью зажила за 65 дней, а волосяной покров восстановился.  

- Собака с некрозом лоскута после удаления новообразования – хроническая рана не заживала две недели. После однократного применения RegSkinV начался активный процесс заживления.  

- Кот Борис (10 лет) – поступил с раневым дефектом после удаления абсцесса. Лечение RegSkinV началось на третьи сутки. Полное заживление – через 28 дней.  

- Кот Шпрота (7 месяцев) – поступил в клинику с незаживающей раной неясного происхождения. До лечения процесс регенерации не шел три недели. После применения RegSkinV полное заживление наступило через 14 дней.

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Теги:
Наука ПИМУ
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