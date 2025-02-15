"Ростелеком" обеспечил мобильной связью 16 нижегородских сёл и деревень Общество

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» установил базовые станции стандарта 4G/LTE в 16 малых населенных пунктах Нижегородской области. Проект реализован в конце прошлого года по государственной программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Александр Синелобов, министр цифрового развития и связи Нижегородской области:

«По проекту УЦН 2.0 в 2024 году доступ к скоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи получили свыше трех тысяч нижегородцев. В этом году реализация задач продолжится в рамках национального проекта “Экономика данных и цифровая трансформация государства”. Наша задача — обеспечить возможность жителям сёл и деревень, отдаленных от городской черты, получать цифровые услуги».

Базовые станции смонтированы на высоких антенно-мачтовых сооружениях, для передачи данных используются волоконно-оптические линии. За счет этого обеспечивается стабильное и уверенное покрытие связью всей территории населенного пункта и высокая скорость интернета. Для подключения оборудования к сети специалисты компании проложили 34 километра оптического кабеля.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Программа УЦН 2.0 продлится до 2030 года. Однако количество нижегородских сёл и деревень, где нет интернета, уже стремительно сокращается. Когда начнется серийное производство отечественных базовых станций, процесс устранения цифрового неравенства пойдет намного быстрее. Думаю, что задолго до окончания проекта проблема со связью в деревнях и селах будет решена».

Проект предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек. Основные условия для включения сёл и деревень в программу — отсутствие интернета и мнение граждан, проголосовавших на портале «Госуслуги».

Михаил Козлов, заместитель главы Уренского муниципального округа:

«В нашем районе уже не осталось сёл и деревень, подпадающих под условия программы УЦН 2.0. Восемь населенных пунктов оснащены базовыми станциями только благодаря усилиям жителей, активно голосовавшим на портале “Госуслуги”. Как только стартовал проект, уговаривать людей не пришлось — все проявили солидарность. Связь отличная! Сам лично проверял».

Лариса Удалова, жительница деревни Ломы:

«Раньше все в округе называли Ломы дырой — ни позвонить, ни вызвать такси. Голосовая связь в деревне была, но работала с перебоями. Чтобы поймать сигнал, приходилось выходить из дома и искать возвышенность. Очень тревожно было, когда вдруг приходило сообщение, что твой ребенок пытался тебе позвонить. Когда стартовал проект, мы поняли — если не подсуетимся, так и останемся дырой».

По словам жителей Ломов, связь теперь есть везде — и в соседних деревнях Шамино и Шерстнихе, и даже в лесу. Скоростной интернет помогает ломовцам сообща решать многие проблемы. Они создают в сети инициативные группы и обсуждают вопросы газификации домов и привлекают волонтеров для плетения маскировочных сетей для нужд СВО.

Проект УЦН 2.0 «Ростелеком» реализует с 2021 года при технологической поддержке T2 по государственному контракту с Минцифры России. В Нижегородской области за четыре года провайдер обеспечил мобильным интернетом 139 населенных пунктов.