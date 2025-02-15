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Происшествия

ФСБ сообщила о втором уголовном деле в отношении экс-ректора НГАТУ

24 февраля 2025 16:17  [96] Происшествия

Фото: Telegram-канал Минобрнауки РФ

В отношении бывшего ректора Нижегородского государственного агротехнического университета Игоря Воротникова возбуждено второе уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.  

Ранее, 14 января 2025 года, экс-главу вуза задержали по делу о незаконном зачислении иностранных студентов. На следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.  

В ходе расследования выяснилось, что иностранные граждане зачислялись в университет на бюджетные места без сдачи экзаменов по русскому языку, истории и законодательству РФ. Однако фактически они не проходили обучение, а вместо этого фиктивно трудоустраивались в регионе.  

Выявленные факты стали основанием для возбуждения нового уголовного дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Сейчас правоохранители продолжают следственные действия, проверяя возможных сообщников и другие эпизоды преступной схемы.

Напомним, что уже после ареста Воротникова сотрудники НГАТУ рассказали о хамстве и злоупотреблениях бывшего руководителя.

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Теги:
Миграция НГСХА Уголовное дело
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