Нижегородцы рискуют потерять волосы после лечения антибиотиками

Нижегородский врач-трихолог Татьяна Варенова предупредила о последствиях лечения путем приема антибиотиков. Эксперт дала комментарий телеграм-каналу “Бокал прессека”.
По словам Вареновой, выпадение волос случается через 2-3 месяца после выздоровления, поэтому не все своевременно понимают, чем вызвано такое резкое облысение.
Сильное воспаление или перенесенная операция также могут спровоцировать сильное выпадение волос.
В случае обращения к специалисту врач советует восстановить картину заболеваний и приема медикаментов за последние 3 месяца.
Отмечается, что нижегородцы, проходящие лечение антибиотиками сейчас, могут заметить активное выпадение волос уже в мае.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+