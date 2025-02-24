Нижегородцы рискуют потерять волосы после лечения антибиотиками Общество

Нижегородский врач-трихолог Татьяна Варенова предупредила о последствиях лечения путем приема антибиотиков. Эксперт дала комментарий телеграм-каналу “Бокал прессека”.

По словам Вареновой, выпадение волос случается через 2-3 месяца после выздоровления, поэтому не все своевременно понимают, чем вызвано такое резкое облысение.

Сильное воспаление или перенесенная операция также могут спровоцировать сильное выпадение волос.

В случае обращения к специалисту врач советует восстановить картину заболеваний и приема медикаментов за последние 3 месяца.

Отмечается, что нижегородцы, проходящие лечение антибиотиками сейчас, могут заметить активное выпадение волос уже в мае.