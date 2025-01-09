Трихолог Варенова объяснила причины раннего облысения у подростков Общество

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Нижегородский трихолог Татьяна Варенова прокомментировала проблему раннего облысения, ставшую обсуждаемой в соцсетях.

Специалист пояснила Telegram-каналу "Бокал прессека", что среди основных причин выпадения волос у подростков — последствия перенесенного коронавируса, хронический стресс и недостаток сна. Также значительный вред наносит злоупотребление энергетиками, курение электронных сигарет и вейпов, что способствует ухудшению состояния волос.

Татьяна Варенова подчеркнула, что основной причиной андрогенетической алопеции является генетика, однако внешние факторы могут значительно ухудшить ситуацию. Она также отметила, что с ростом осведомленности о проблеме увеличилось количество обращений к трихологам.

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