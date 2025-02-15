На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2025 18:07  [3] Объезд стройки метро в районе Сенной начнут строить в мае
24 февраля 2025 17:12  [129] 30 нижегородских предприятий получили предостережения Росприроднадзора
24 февраля 2025 16:59  [127] Погибшего на СВО Ивана Сажина похоронили в Сокольском округе
24 февраля 2025 16:32  [305] Мощная магнитная буря идет на Нижегородскую область
24 февраля 2025 16:21  [136] Связь поколений не прервется: акция "Герои моей семьи" стартовала в арзамасском техникуме
24 февраля 2025 16:00  [164] Схемы движения трех нижегородских автобусов изменятся с 1 марта
24 февраля 2025 15:11  [169] Католическая община добивается возврата здания бывшего храма в Нижнем Новгороде
24 февраля 2025 14:58  [148] Студент Нижегородского института управления стал победителем Всероссийского конкурса "Точка роста"
24 февраля 2025 14:26  [165] "Ростелеком" обеспечил мобильной связью 16 нижегородских сёл и деревень
24 февраля 2025 14:13  [185] Электробус заменит троллейбус на маршруте №13 в Нижнем Новгороде 
Общество

Объезд стройки метро в районе Сенной начнут строить в мае

24 февраля 2025 18:07  [3] Общество

Строительство временной объездной дороги вблизи площади Сенной планируется начать не позднее 13 мая. Такие сроки обозначены в документации на портале госзакупок.

Согласно информации, проезд будет проходить от улицы Родионова до Казанской набережной. Начальная цена контракта равна 76,1 млн рублей, средства поступят из бюджета Нижнего Новгорода и областной казны.

Завершить возведение проезда запланировано в срок до 25 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Хуснуллин поручил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде. Щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что проектировщики исследуют грунт для продления метро в Сормове.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
21 февраля 2025 11:00  [482] Нижегородское метро отказалось от использования дронов для мониторинга
20 февраля 2025 14:24  [582] Еще 2,1 млрд рублей направят на строительство метро в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph