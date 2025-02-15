Объезд стройки метро в районе Сенной начнут строить в мае Общество

Строительство временной объездной дороги вблизи площади Сенной планируется начать не позднее 13 мая. Такие сроки обозначены в документации на портале госзакупок.

Согласно информации, проезд будет проходить от улицы Родионова до Казанской набережной. Начальная цена контракта равна 76,1 млн рублей, средства поступят из бюджета Нижнего Новгорода и областной казны.

Завершить возведение проезда запланировано в срок до 25 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что Хуснуллин поручил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде. Щит "Владимир" почти вплотную подошел к площади Свободы в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что проектировщики исследуют грунт для продления метро в Сормове.