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Экономика

Еще 2,1 млрд рублей направят на строительство метро в Нижнем Новгороде

20 февраля 2025 14:24  [97] Экономика

На продолжение строительства метро в Нижнем Новгороде потратят еще 2,13 млрд рублей. Об этом сообщается на портале государственных закупок. 

Объявление разместило акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3"". 

Подрядчик должен будет выполнить комплекс работ по переустройству сети наружного водоснабжения, наружных тепловых сетей, сетей дождевой канализации (Участок 2), устройству форшахты, ограждающих конструкций (стена в грунте) и обвязочной балки котлована станции "Сенная" и тупиков; по разработке грунта котлована станции "Сенная" и тупиков; креплению котлована. 

Заявки принимаются до 13 марта.

Ранее сообщалось, что компания "Моспроект-3" объявила конкурс на выбор субподрядчика для строительства временной объездной дороги рядом со стройплощадкой нижегородского метро. 

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