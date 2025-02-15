Еще 2,1 млрд рублей направят на строительство метро в Нижнем Новгороде Экономика

На продолжение строительства метро в Нижнем Новгороде потратят еще 2,13 млрд рублей. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Объявление разместило акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна "Моспроект-3"".

Подрядчик должен будет выполнить комплекс работ по переустройству сети наружного водоснабжения, наружных тепловых сетей, сетей дождевой канализации (Участок 2), устройству форшахты, ограждающих конструкций (стена в грунте) и обвязочной балки котлована станции "Сенная" и тупиков; по разработке грунта котлована станции "Сенная" и тупиков; креплению котлована.

Заявки принимаются до 13 марта.

Ранее сообщалось, что компания "Моспроект-3" объявила конкурс на выбор субподрядчика для строительства временной объездной дороги рядом со стройплощадкой нижегородского метро.