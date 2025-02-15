Нижегородское метро отказалось от использования дронов для мониторинга Общество

В московском метрополитене прошли испытания нового беспилотного летательного аппарата, разработанного специалистами Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис.

ИА "НТА-Приволжье" направило запрос в МП "Нижегородское метро" с вопросом о возможности применения таких технологий в подземке Нижнего Новгорода. В ответе предприятия сообщается, что в ближайшее время использование дронов и других автоматизированных систем мониторинга не планируется.

В настоящее время техническое состояние шахт и тоннелей проверяется регулярно в соответствии с действующими регламентами. Инспекции проводятся на нескольких уровнях:

- Ежесменные осмотры — обход и проверка зон особого контроля с последующей записью в журнал.

- Ежемесячные обследования — контроль положения тоннелей с применением геодезического оборудования.

- Ежегодные проверки — оценка состояния конструкций и соблюдения габаритов приближения оборудования.

Для диагностики используются специализированные инструменты: габаритная рамка, нивелир, тахеометр, приборы для оценки прочности бетона, а также путеизмерительные и дефектоскопные тележки, позволяющие выявлять повреждения рельсов и стрелочных переводов.

Таким образом, нижегородский метрополитен пока продолжит полагаться на традиционные методы инспекции, не привлекая беспилотные технологии.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали внедрять медицинские беспилотники.