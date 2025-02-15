Нижегородское метро отказалось от использования дронов для мониторинга

В московском метрополитене прошли испытания нового беспилотного летательного аппарата, разработанного специалистами Центра беспилотных авиационных систем Университета Иннополис.
ИА "НТА-Приволжье" направило запрос в МП "Нижегородское метро" с вопросом о возможности применения таких технологий в подземке Нижнего Новгорода. В ответе предприятия сообщается, что в ближайшее время использование дронов и других автоматизированных систем мониторинга не планируется.
В настоящее время техническое состояние шахт и тоннелей проверяется регулярно в соответствии с действующими регламентами. Инспекции проводятся на нескольких уровнях:
- Ежесменные осмотры — обход и проверка зон особого контроля с последующей записью в журнал.
- Ежемесячные обследования — контроль положения тоннелей с применением геодезического оборудования.
- Ежегодные проверки — оценка состояния конструкций и соблюдения габаритов приближения оборудования.
Для диагностики используются специализированные инструменты: габаритная рамка, нивелир, тахеометр, приборы для оценки прочности бетона, а также путеизмерительные и дефектоскопные тележки, позволяющие выявлять повреждения рельсов и стрелочных переводов.
Таким образом, нижегородский метрополитен пока продолжит полагаться на традиционные методы инспекции, не привлекая беспилотные технологии.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области начали внедрять медицинские беспилотники.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+