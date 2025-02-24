Нижегородцы вложили 3,2 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений Экономика

Жители Нижегородской области заключили более 100 тысяч договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за 2024 год, сообщает Волго-Вятское главное управление Банка России.

Общая сумма взносов по Приволжскому федеральному округу составила около 23,8 млрд рублей.

Данная программа реализуется с 1 января 2024 года. ПДС позволяет получить дополнительную прибавку к пенсии или сформировать капитал на приоритетные в будущем цели. Сбережения по ПДС застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей – это в два раза больше, чем по банковским вкладам.

Обратиться за выплатами по программе можно по истечении действия договора (15 лет) или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Досрочно снять деньги без потерь можно в особых жизненных ситуациях: если потребовалось дорогостоящее лечение или семья лишилась кормильца.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 26 место в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения.

Также мы рассказывали о нижегородке, которая лишилась сбережений, пытаясь вернуть вложенные 25 лет назад в пирамиду 14 тысяч долларов.