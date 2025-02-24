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Экономика

Ипотечный платеж в Нижнем Новгороде превысил 100 тысяч рублей в месяц

24 февраля 2025 21:00  [32] Экономика

Нижний Новгород вошел в число городов-миллионников с самыми высокими ежемесячными выплатами по ипотеке, сообщает "РБК-Недвижимость".  

За последние четыре месяца сумма ипотечного платежа в городе увеличилась на 20 тысяч рублей. Теперь тем, кто хочет приобрести однокомнатную квартиру стоимостью 6 миллионов рублей, придется платить банку более 104,9 тысячи рублей в месяц.  

Процентная ставка по такому кредиту составляет 29%, а первоначальный взнос – 30% от цены жилья.  

Среди городов России с самыми дорогими ипотечными платежами Нижний Новгород уступает Москве, где ежемесячно выплачивают более 211 тысяч рублей, Санкт-Петербургу с платежами около 166 тысяч рублей и Казани, где заемщики в среднем отдают более 128 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Нижнем Новгороде вырос на 17%.

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Теги:
Жилье Ипотека
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