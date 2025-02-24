Ипотечный платеж в Нижнем Новгороде превысил 100 тысяч рублей в месяц Экономика

Нижний Новгород вошел в число городов-миллионников с самыми высокими ежемесячными выплатами по ипотеке, сообщает "РБК-Недвижимость".

За последние четыре месяца сумма ипотечного платежа в городе увеличилась на 20 тысяч рублей. Теперь тем, кто хочет приобрести однокомнатную квартиру стоимостью 6 миллионов рублей, придется платить банку более 104,9 тысячи рублей в месяц.

Процентная ставка по такому кредиту составляет 29%, а первоначальный взнос – 30% от цены жилья.

Среди городов России с самыми дорогими ипотечными платежами Нижний Новгород уступает Москве, где ежемесячно выплачивают более 211 тысяч рублей, Санкт-Петербургу с платежами около 166 тысяч рублей и Казани, где заемщики в среднем отдают более 128 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Нижнем Новгороде вырос на 17%.