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Экономика

Более 1 трлн рублей хранят нижегородцы в банках

19 февраля 2025 08:00  [95] Экономика

На 1 января 2025 года жители Нижегородской области хранили в банках более 1 трлн рублей (без учета счетов эскроу). Как сообщили в Волго-Вятском ГУ Банка России, рублевые сбережения составили 96,5% от общего объема. За год сбережения выросли на 25,6%. 

В Приволжском федеральном округе вклады граждан также увеличились на 26,2%, достигнув 7,4 трлн рублей. Из них 96,3% хранилось в рублях.

Увеличение объема средств в банках произошло благодаря росту доходов и привлекательным ставкам по вкладам, сложившимся вследствие высокой ключевой ставки. Еще одной причиной стал перенос некоторыми компаниями выплат годовых бонусов с начала 2025 года на конец 2024 года.

В Волго-Вятском ГУ Банка России напомнили, что перед открытием вклада важно изучить условия договора, так как в разных банках они могут отличаться. Как и процентные ставки по вкладам. 

Напомним, что решением ЦБ ключевая ставка сохранена на уровне 21%.

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Теги:
Банки вклады Деньги
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