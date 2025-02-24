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Происшествия

Мужчина и женщина заживо сгорели в Борском округе 25 февраля

25 февраля 2025 13:40  [152] Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Квартира загорелась ранним утром в поселке Чистое Борское, сообщает МЧС России по Нижегородской области. Пожарным удалось эвакуировать 30 человек, среди которых 2 детей.

По официальным данным, в пожаре погибли мужчина и женщина. Их личности еще не установлены.

Специалисты уже потушили огонь. Его площадь составляла 40 квадратных метров. 

Причины трагедии предстоит выяснить дознавателям.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в Семенове.

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Теги:
Бор МЧС Пожар
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