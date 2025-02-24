Мужчина и женщина заживо сгорели в Борском округе 25 февраля Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Квартира загорелась ранним утром в поселке Чистое Борское, сообщает МЧС России по Нижегородской области. Пожарным удалось эвакуировать 30 человек, среди которых 2 детей.

По официальным данным, в пожаре погибли мужчина и женщина. Их личности еще не установлены.

Специалисты уже потушили огонь. Его площадь составляла 40 квадратных метров.

Причины трагедии предстоит выяснить дознавателям.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в Семенове.