Мужчина и женщина заживо сгорели в Борском округе 25 февраля

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Квартира загорелась ранним утром в поселке Чистое Борское, сообщает МЧС России по Нижегородской области. Пожарным удалось эвакуировать 30 человек, среди которых 2 детей.
По официальным данным, в пожаре погибли мужчина и женщина. Их личности еще не установлены.
Специалисты уже потушили огонь. Его площадь составляла 40 квадратных метров.
Причины трагедии предстоит выяснить дознавателям.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб при пожаре в Семенове.
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