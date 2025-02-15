В Нижнем Новгороде пожарные спасли 15 человек Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде пожарные спасли 15 человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

На улице Красных Зорь загорелась квартира на первом этаже многоэтажного дома.

"Огнеборцы чрезвычайного ведомства с помощью специальных масок спасли 15 человек, в том числе 4 детей", – отметили в ведомстве.

Пожар был потушен, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают дознаватели МЧС России, которые установят причину возгорания.

Ранее сообщалось, что зарядное устройство спровоцировало пожар в квартире в Нижегородской области.