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Происшествия

Из-за неосторожного курения загорелась квартира в Павлове 

19 февраля 2025 22:00  [71] Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

Из-за неосторожного курения загорелась квартира в многоэтажке в Павлове. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

Сообщается, что 30 человек, в том числе четверо детей, смогли самостоятельно покинуть подъезд. Еще троих жителей спасли пожарные с помощью специальных масок. Никто не пострадал.

Огонь потушен на 20 квадратных метрах.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пожарные спасли 15 человек. 

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Теги:
Курение Павлово Пожар
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