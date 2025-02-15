Из-за неосторожного курения загорелась квартира в Павлове Происшествия

Фото: МЧС Нижегородской области

Из-за неосторожного курения загорелась квартира в многоэтажке в Павлове. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщается, что 30 человек, в том числе четверо детей, смогли самостоятельно покинуть подъезд. Еще троих жителей спасли пожарные с помощью специальных масок. Никто не пострадал.

Огонь потушен на 20 квадратных метрах.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пожарные спасли 15 человек.