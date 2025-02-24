Мошенники начали массово скупать аккаунты школьников в соцсетях

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Мошенники, представляясь специалистами по продвижению, начали приобретать у школьников учётные записи в социальных сетях с целью дальнейшего распространения запрещённой информации от их имени. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, сообщает телеканал "360".
Депутат предупредил, что мошенники могут приобретать аккаунты в российских социальных сетях у школьников, представляя это как услугу по продвижению. При этом злоумышленники могут объяснять приобретение аккаунта его "раскрученностью", которая необходима для рекламных целей.
Он добавил, что зачастую объяснять это и не требуется, поскольку школьники, увидев предложенную сумму, могут даже и не задавать вопросов.
Депутат сравнил происходящее с действиями дропперов, которые за деньги передают свои данные мошенникам.
Немкин пояснил, что дети и подростки менее критично воспринимают окружающую действительность, чем взрослые, поэтому они становятся лёгкой добычей для мошенников.
В результате злоумышленники могут использовать купленные аккаунты для рассылки запрещённой информации в публичных группах и общения с потенциальными жертвами в социальных сетях. Они также могут оказывать психологическое давление на жертв, принуждая их совершать диверсионные действия.Ранее сообщалось, что мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области
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