В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2025 12:52  [40] Особые режимы сняли у четырех аварийных зданий в центре Нижнего Новгорода
25 февраля 2025 12:31  [91] Чем уникальная станция метро "Московская", рассказали нижегородцам
25 февраля 2025 12:26  [66] Мошенники начали массово скупать аккаунты школьников в соцсетях
25 февраля 2025 12:20  [85] Дезинсекцию проведут в нижегородском колледже после жалоб на огромных многоножек
25 февраля 2025 12:04  [142] Огромная свалка с химическими отходами обнаружена в Дзержинске
25 февраля 2025 11:50  [128] Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 1 марта
25 февраля 2025 11:39  [121] Проект школы на 1000 мест на Бору прошел госэкcпертизу
25 февраля 2025 11:22  [129] ​Социальная программа ЛУКОЙЛа по развитию талантов победила на международном конкурсе
25 февраля 2025 10:21  [167] Весна начнется в Нижегородской области ближе к концу марта
25 февраля 2025 09:37  [253] Дневные стационары для лечения гепатита С появились в Нижегородской области
Общество

Мошенники начали массово скупать аккаунты школьников в соцсетях

25 февраля 2025 12:26  [66] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Мошенники, представляясь специалистами по продвижению, начали приобретать у школьников учётные записи в социальных сетях с целью дальнейшего распространения запрещённой информации от их имени. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, сообщает телеканал "360".

Депутат предупредил, что мошенники могут приобретать аккаунты в российских социальных сетях у школьников, представляя это как услугу по продвижению. При этом злоумышленники могут объяснять приобретение аккаунта его "раскрученностью", которая необходима для рекламных целей.

Он добавил, что зачастую объяснять это и не требуется, поскольку школьники, увидев предложенную сумму, могут даже и не задавать вопросов.

Депутат сравнил происходящее с действиями дропперов, которые за деньги передают свои данные мошенникам.

Немкин пояснил, что дети и подростки менее критично воспринимают окружающую действительность, чем взрослые, поэтому они становятся лёгкой добычей для мошенников.

В результате злоумышленники могут использовать купленные аккаунты для рассылки запрещённой информации в публичных группах и общения с потенциальными жертвами в социальных сетях. Они также могут оказывать психологическое давление на жертв, принуждая их совершать диверсионные действия.

Ранее сообщалось, что мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество школьники
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2024 10:57  [700] ЦБ РФ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
24 февраля 2025 18:48На лыжах к финишу: как прошел марафон на Щелоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph