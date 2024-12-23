ЦБ РФ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян Экономика

Банк России вместе с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.

Речь идёт о клиентах-дропах или дропперах - тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Например, это могут быть деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Богдан Шабля пояснил, что ЦБ уже установил с отдельными кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но регулятор может "доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются".

По словам главы службы Банка России, один дроп открывает счета сразу во многих банках.

"Поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке", - сообщил Богдан Шабля.

Он добавил, что новое решение можно будет называть "платформой или централизованной базой данных". Такая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов. В итоге, в ЦБ рассчитывают, что возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы.

Богдан Шабля также подчеркнул, что новая система не будет "калькой" уже существующей платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) Банка России, которая помогает отслеживать сомнительные операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП).

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