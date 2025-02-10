Мошенники создали дипфейк-аккаунт губернатора Нижегородской области

Злоумышленники подделали аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 14 февраля.
Мошенники ведут переписку от имени главы региона, а для убедительности рассылают поддельные видео, на которых якобы изображен сам губернатор. По данным специалистов, они могут использовать технологию дипфейк, позволяющую создавать реалистичные, но полностью сфальсифицированные изображения и ролики.
Это не первый случай использования подобных методов. Накануне стало известно, что аферисты сгенерировали голос спикера Заксобрания Нижегородской области Евгения Люлина с помощью нейросетей. По словам политика, его знакомые получали голосовые сообщения с просьбой перевести деньги. Вначале запись звучала убедительно, но вскоре мошенники переходили к стандартному сценарию обмана.
Власти предупреждают: если вам поступают подобные сообщения, не вступайте в диалог и не переводите деньги, даже если кажется, что вам пишет знакомый человек. Всю подозрительную активность рекомендуется немедленно блокировать и сообщать об инциденте в соответствующие службы.
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