Нижегородская мэрия разработала план борьбы с подростковой преступностью Общество

План борьбы с подростковой преступностью на 2025-2028 годы разработан в администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщается в постановлении №2101 на сайте мэрии, речь идет, в частности, о целом комплексе мероприятий. Администрациям районов поставлена задача принимать меры по недопущению безнадзорности и правонарушений у юных нижегородцев.

Среди профилактических мероприятий обозначены рейды "Родительского патруля", "Единый день профилактики" в школах, мероприятия по борьбе с ненормативной лексикой, спортивные соревнования и ряд других.

Ответственным за исполнение плана назначен заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

В Нижнем Новгороде насчитывается 245 тысяч человек возрастом до 18 лет. Отмечается, что в 2024 году подростковая преступность в городе снизилась на 13,8%.

Вместе с тем, почти на 23% выросло число случаев сексуального насилия над детьми (с 30 до 37). Также на 15% увеличилось количество случаев появления подростков в нетрезвом виде в общественных местах.

Ранее сообщалось, что раскрываемость преступлений в Нижегородской области превышает среднероссийские показатели.