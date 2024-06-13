Эксперты назвали варианты защиты граждан от кибер преступлений Общество

По сообщению представителя ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области, с января по май 2024 года в Нижегородском регионе совершено 5726 преступлений с использованием информационных технологий. Доля киберпреступлений составляет уже 40% от всех преступлений, зафиксированных в области.

К сожалению, правоохранители наблюдают увеличение количества преступлений, связанных с доступом к соцсетям и порталу Госуслуг. Если за весь 2023 год было зарегистрировано 118 таких случаев, то за пять месяцев текущего года – уже 727.

Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранительных структур, органов власти, представителей бизнеса, постоянную профилактическую работу СМИ, наши соотечественники продолжают поддаваться на манипуляции киберпреступников, большинство из которых работает из колл-центров, сосредоточенных на Украине. "Ущерб, который они нанесли гражданам России за 2023-й и четыре месяца текущего года превысил 210 миллиардов рублей", – сообщил Владимир Колокольцев.

Увеличивающееся количество жертв и растущая с каждым днем сумма ущерба от киберпреступлений требуют системного решения. Эксперты рассуждают о том, что можно и нужно сделать для того, чтобы остановить рост киберпреступности против граждан России.

Дмитрий Каминченко, к.полит.н, доцент кафедры политологии ИМОМИ ННГУ им. Н.А. Лобачевского:

"В условиях продолжающейся цифровизации общества и распространения в нем современных информационно-коммуникационных технологий вопросы обеспечения кибербезопасности являются особенно актуальными. Важнейшую роль здесь, безусловно, играет именно отношение человека к работе с информацией, что определяет его поведение в мире интернет-технологий. Неспешность и внимательность к собственным действиям в информационном поле должны стать поистине ценностно-смысловым ядром, определяющим отношение и поведение человека в сети. В частности, одним примеров здесь является процедура двухступенчатой верификации при посещении различных интернет-порталов. Она отнимает у пользователей сети больше времени, но при этом повышает степень защищенности их действий. Активное внедрение подобной технологии различными компаниями, как государственного, так и частного сектора позволит сделать более безопасными использование современных сетевых платформ".

Евгений Семенов, заместитель Председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества акцентирует внимание на том, куда уходят полученные при помощи телефонного мошенничества огромные денежные средства.

"Если принять во внимание, что основной центр киберпреступности сосредоточен на Украине, а по сообщению министра В. Колокольцева, ущерб от деятельности кибермошенников составил 210 млрд рублей, то закономерен вопрос: "Что можно приобрести на эти деньги"? К сожалению, много. Тонны смерти! И это тот самый случай, о котором некогда недвусмысленно высказался лютый русофоб Бжезинский: "Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России", – заявил он. Мы-то думали, что это лишь запальчивый популизм, а это оказалась реальная дорожная карта. Сегодня мы должны признать, что благодаря телефонному мошенничеству сотни миллиардов рублей, полученных от обмана российских граждан, идут на финансирование ВСУ. Таким образом, нам необходимо оценить эту проблему как одну из серьезных угроз национальной безопасности и действовать для ее ликвидации умно, технологично, быстро и консолидированно", - отметил эксперт.

Елена Мозгунова, к. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС отмечает, что киберпреступления – это уже данность нашего цифрового времени.

"Это подрывает нормальное функционирование государства, нарушает общественный порядок, затрагивает личные интересы граждан и, как следствие, угрожает в целом национальной безопасности страны. Мы можем сколь угодно долго размышлять о выстраивании национальной стратегии по кибербезопасности со стороны государства, но от нас – самих граждан очень многое зависит – проявлять бдительность и предельную внимательность в цифровой жизни. Конечно, правильные привычки должны закладываться с детства и, если ребенок-школьник получает в руки телефон – он уже должен быть осведомлен о возможных угрозах. Введение специальных занятий в учебных заведениях может помочь в информировании детей о киберпреступлениях и как этому можно противостоять в повседневной жизни: не сообщать пароли, не заходить на подозрительные сайты (и главное умение – отличить безопасные и потенциально вирусные ресурсы) и др. Гражданин, выросший в такой цифровой культуре, конечно, более осведомлен и внимателен, поэтому использование усложненных паролей, не сохранение ключей доступа, двухступенчатая верификация – это та необходимая малость, которую мы должны практиковать", - полагает эксперт.

Андрей Чугунов, редактор ИА "Время Н":

"Лучшим системным решением у нас чаще всего считается запрет. А что можно запретить в этом случае? Звонить? Снимать трубку при звонке с незнакомого номера? Запретить использовать мессенджеры? Запретить мобильный интернет или вообще сотовую связь? Похоже, запретительный сценарий здесь нельзя применить. Остается долгая, нудная, кропотливая, порой безнадежная работа по разъяснению уже известных схем и (простите за пафос) прививанию умения критически воспринимать то, что говорят якобы от имени уважаемых организаций: банков, госучреждений, медицинских и учебных заведений, etc".

Роман Пермяков, заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода указывает, что статистика роста доли киберпреступности - один из ярких маркеров изменений уклада нашей повседневной жизни.

"С развитием электронных сервисов значительная часть хозяйственно-экономической деятельности ушла в Интернет, а вместе с ней – в Интернет ушли и те, кто готов погреть на ней руки, присвоив чужое. Тем более Интернет с её возможностями анонимизации, приправленный пренебрежением большинства пользователей мерами безопасности и общим невысоким уровнем культуры пользования электронными сервисами – становится центром притяжения новых форм преступности и формирует питательную среду для изобретения всевозможных мошеннических схем. А если взять во внимание особый политический фактор, связанный с тем, что киберпреступность в качестве инструмента гибридной войны используется против граждан России украинскими спецслужбами, сформировавшими под своей крышей специализированные колл-центры – то взрывной рост статистики киберпреступлений в России совсем не удивляет. Явный сигнал, что борьбе с киберпреступностью нужно уделить особое внимание, и принять в этой сфере важные системные решения, которые уже назрели, а местами даже перезрели", - констатирует эксперт.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба"

