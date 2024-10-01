Наказания за экономические преступления предложили ужесточить Экономика

Фото: Госдума РФ

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с предложением на период проведения специальной военной операции ужесточить наказания за преступления в экономической сфере.

"Считаю совершенно оправданными мерами в нынешних условиях инициировать введение на период проведения нашей страной спецоперации кратное увеличение сроков и штрафов, как минимум в два раза, в отношении лиц, осуществивших уголовно наказуемые деяния, прежде всего, экономической направленности", - прокомментировал свою идею Шеремет РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что данная мера имела бы в большей степени профилактический характер и смогла бы в разы сократить преступность во всех сферах, дисциплинируя граждан.

"Совершение тяжких противоправных действий в период СВО как минимум подло и должно расцениваться не иначе, как предательство и мародёрство, а значит, наказание должно быть соизмеримо с тяжестью совершённого преступления", - заключил парламентарий.

Как ранее сообщал телеканал "360", Госдума РФ приняла закон о смягчении ответственности за некоторые экономические преступления. Так, уголовное дело не может быть возбуждено в случае уплаты в полном объёме недоимки, пеней и штрафов.