Наказания за экономические преступления предложили ужесточить

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Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с предложением на период проведения специальной военной операции ужесточить наказания за преступления в экономической сфере.
"Считаю совершенно оправданными мерами в нынешних условиях инициировать введение на период проведения нашей страной спецоперации кратное увеличение сроков и штрафов, как минимум в два раза, в отношении лиц, осуществивших уголовно наказуемые деяния, прежде всего, экономической направленности", - прокомментировал свою идею Шеремет РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что данная мера имела бы в большей степени профилактический характер и смогла бы в разы сократить преступность во всех сферах, дисциплинируя граждан.
"Совершение тяжких противоправных действий в период СВО как минимум подло и должно расцениваться не иначе, как предательство и мародёрство, а значит, наказание должно быть соизмеримо с тяжестью совершённого преступления", - заключил парламентарий.
Как ранее сообщал телеканал "360", Госдума РФ приняла закон о смягчении ответственности за некоторые экономические преступления. Так, уголовное дело не может быть возбуждено в случае уплаты в полном объёме недоимки, пеней и штрафов.
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