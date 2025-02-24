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Общество

Нижегородцам упростили оформление выхода на пенсию

26 февраля 2025 07:01  [37] Общество

На портале "Госуслуги" появился новый сервис "Выход на пенсию". Он создан для оптимизации и облегчения процесса оформления документов гражданам, достигшим пенсионного возраста.

Сервис помогает с подачей заявления о доставке пенсии, получением справки о ее размере, а также предоставляет информацию о мерах социальной поддержки и льготах для пенсионеров

"Важно, чтобы людям все услуги и информацию о них предоставляли комплексно и в одном месте", – рассказал вице-премьер-руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Сроки оформления и получения документов сокращаются вдвое: теперь они составляют 5 дней вместо 10. Кроме того, пенсионерам требуется предоставить в ведомства всего три документа, для этого потребуется лишь один личный визит.

Функционал сервиса будет расширяться. В будущем пользователи смогут оформить электронное свидетельство пенсионера в личном кабинете на портале, которое будет давать такие же льготы, что и пенсионное удостоверение.

Появление новых функций на портале "Госуслуги" осуществляется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина с 2025 года.

Ранее сообщалось, что нижегородским пенсионерам пересчитают пенсию с учетом доиндексации.

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Теги:
Госуслуги Нацпроект Пенсия
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