Нижегородским пенсионерам пересчитают пенсии с учетом доиндексации Общество

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области произвело дополнительную индексацию страховых пенсий. Размер выплат увеличен до 9,5%, так как ранее в январе индексация составляла 7,3%, сообщили в СФР.

В феврале пенсионеры получат повышенные пенсии, а также доплату за январь – разницу между первоначальной и скорректированной индексацией.

Все выплаты начисляются автоматически, обращаться в СФР не требуется.

С 2024 года страховые пенсии пересчитываются и для работающих пенсионеров. Их выплаты увеличены с учетом всех предыдущих индексаций.

Всего перерасчет затронул более 910 тысяч пенсионеров в Нижегородской области.

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