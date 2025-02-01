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Общество

Нижегородским пенсионерам пересчитают пенсии с учетом доиндексации

10 февраля 2025 13:33  [68] Общество

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области произвело дополнительную индексацию страховых пенсий. Размер выплат увеличен до 9,5%, так как ранее в январе индексация составляла 7,3%, сообщили в СФР.

В феврале пенсионеры получат повышенные пенсии, а также доплату за январь – разницу между первоначальной и скорректированной индексацией.  

Все выплаты начисляются автоматически, обращаться в СФР не требуется.  

С 2024 года страховые пенсии пересчитываются и для работающих пенсионеров. Их выплаты увеличены с учетом всех предыдущих индексаций.  

Всего перерасчет затронул более 910 тысяч пенсионеров в Нижегородской области.

Ранее нижегородцам объяснили новые правила назначения пособий на детей в 2025 году.

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Теги:
Пенсия Социальный фонд
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