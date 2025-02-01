Нижегородская медсестра через суд добилась досрочного выхода на пенсию Общество

Нижегородская медсестра через суд добилась досрочного выхода на пенсию. Как сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека", при оформлении досрочной пенсии медработнице не учли 13 лет стажа работы в должности старшей медсестры, а также дополнительные выходные дни, предоставленные на основании справок от доноров.

Ольга Романова, правовой инспектор труда Профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области, успешно защитила интересы медсестры в трёх судебных заседаниях. В результате суд принял решение в пользу медработницы. Ее стаж будет учтён, и пенсия по старости будет назначена на шесть лет раньше — с 22 декабря 2026 года. Это позволит ей получить дополнительные 1,5 млн рублей.