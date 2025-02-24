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Общество

Нижегородцы смогут наблюдать парад планет 28 февраля

26 февраля 2025 10:00  [63] Общество

28 февраля 2025 года в Солнечной системе произойдет редкое выравнивание сразу семи планет: Сатурна, Меркурия, Нептуна, Венеры, Урана, Юпитера и Марса. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" обсудил это событие с заведующей отделом просветительской работы Нижегородского планетария имени Гречко Татьяной Калякиной и выяснил, смогут ли нижегородцы увидеть парад планет и потребуется ли для этого специальная оптика.  

Как объяснила эксперт, невооруженным глазом можно наблюдать только пять планет: Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. А вот Уран и Нептун без телескопа рассмотреть не получится.  

"Парадом планет называют явление, когда небесные тела кажутся выстроенными в одну линию. В реальности в космосе они не образуют ровного ряда, а просто оказываются по одну сторону от Солнца, в узком секторе Солнечной системы", — пояснила Татьяна Калякина.  

28 февраля жители Нижнего Новгорода смогут увидеть три планеты. Венера станет самым ярким объектом на небе, так как вечер будет безлунным. Она появится первой, вскоре после захода Солнца, и будет заметна на юго-западе, напоминая очень яркую звезду. Юпитер окажется менее ярким и будет на юге. Марс, который можно узнать по оранжевому оттенку, появится на юго-востоке. Он тусклее Юпитера, но тоже различим без оптики.  

Меркурий и Сатурн, по словам Татьяны Калякиной, увидеть будет затруднительно.  

"Они расположатся слишком низко на западе и утонут в ярких лучах заката. Эти планеты заходят почти одновременно с Солнцем", — пояснила сотрудница планетария.  

Оптимальное время для наблюдений — около 19:00. Сначала появится Венера, затем Юпитер и Марс. Эти небесные объекты останутся заметными еще в течение месяца, а во второй половине года в небе будет хорошо виден Сатурн.

Ранее сообщалось, что в середине января нижегородцы могли наблюдать уникальное астрономическое явление с участием шести небесных тел Солнечной системы, которое называют парадом планет.

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Теги:
Астрономия Космос
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