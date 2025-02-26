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Общество

Винтажный Volvo продают за 15 млн рублей в Нижегородской области

26 февраля 2025 19:26  [1] Общество

Объявление о продаже раритетной Volvo P1800 появилось на сайте бесплатных объявлений в ДзержинскеВладелец заявляет, что автомобиль оригинальный и был выпущен в 1967 году. Его пробег составляет меньше одной тысячи километров, так как машина долгое время была экспонатом.

Интересно, что эта модель P1800» была разработана итальянской компанией Frua, поэтому машина сильно напоминает некоторые старые модели Maserati, разработанные этими же дизайнерами.

Иномарка считается надежной и долговечной. Так, в музее Volvo в Швеции стоит экспонат 1966 года с самым большим пробегом в мире — 5 миллионов километров. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Это единственный легковой некоммерческий автомобиль, преодолевший столь значительное расстояние.

Кроме того, данная модель получила свою известность благодаря телесериалу "Святой", где главную роль сыграл Роджер Мур. Его персонаж-детектив ездил на белом купе Volvo P1800 с красным салоном. После съемок актер даже купил себе такой же автомобиль, так как очень к нему привязался.

Ранее сообщалось о продаже часов за 10 миллионов рублей.

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Теги:
Автомобили Торговля
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