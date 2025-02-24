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Происшествия

Фура протаранила автобус в Кстовском районе 26 февраля

26 февраля 2025 16:25  [124] Происшествия

Грузовой автомобиль въехал в пустой автобус в Кстовском районе. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области авария произошла около 10:20 на 2-м км дороги Кстово - Нижний Новгород.

По предварительным данным, водитель большегруза Freightliner не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ПАЗ, стоящий на обочине дороги из-за неисправности. 

В момент ДТП автобус был без пассажиров, однако водитель "ПАЗика" получил травму в виде ушиба ноги.

Сотрудники нижегородской Госавтоинспекции работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный водитель сбил 22-летнего пешехода в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ДТП Кстово
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