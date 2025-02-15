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7 человек пострадали в лобовом ДТП на дороге Нижний Новгород - Кстово

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Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

На 17-м километре дороги Нижний Новгород - Кстово произошло ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, 19-летний парень за рулем "Рено Дастер" ехал на высокой скорости со стороны Казани, несмотря на непростые погодные условия.  В какой-то момент молодой человек не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Сиат". 

В результате удара водитель "Сиата" - 35-летняя женщина - получила незначительные ушибы и после осмотра медиков была отпущена домой. Её восьмилетний ребёнок госпитализирован в больницу имени Семашко с черепно-мозговой травмой. Кроме того, различные травмы получили пять человек, находившиеся в "Рено". Три человека отделались различными ушибами, ещё один пассажир с переломом таза доставлен в Кстовскую ЦРБ, а другой с подозрением на перелом таза и ключицы отправлен в больницу имени Семашко.

Ранее сообщалось, что водителя автобуса, насмерть сбившего женщину у Московского вокзала, задержали.

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Теги:
Авария ДТП
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