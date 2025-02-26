Бастрыкин потребовал доклад по расследованию прорыва трубы в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования коммунальной аварии, в результате которой пострадали жители Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале силового ведомства.

ЧП произошло вечером 24 февраля на улице Пушкина, 11 (Советский район). В результате прорыва трубы с кипятком ожоги получили три человека: мужчина и женщины. Все пострадавшие госпитализированы, одна женщина находится в реанимации.

Следственное управление СК по Нижегородской области завело уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей". Назначен комплекс судебных экспертиз.

В компании "Теплоэнерго" пояснили, что причиной аварии стало повреждение подземных коммуникаций диаметром 159 мм, что привело к просадке грунта на пешеходной дорожке.

Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить подробный отчет о расследовании. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.