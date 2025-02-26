Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 февраля 2025 07:20  [1] Бастрыкин потребовал доклад по расследованию прорыва трубы в Нижнем Новгороде
26 февраля 2025 20:52  [315] Трехлетний ребенок погиб во время пожара в Нижегородской области
26 февраля 2025 20:00  [265] Суд аннулировал кредит 72-летней нижегородки, переведенный мошенникам
26 февраля 2025 19:45  [244] Нижегородца приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство жены
26 февраля 2025 17:51  [199] ФСБ предотвратила серию терактов в Ставрополе
26 февраля 2025 16:25  [284] Фура протаранила автобус в Кстовском районе 26 февраля
26 февраля 2025 16:06  [324] 20-летний мигрант-нелегал изнасиловал женщину на улице в Выксе
26 февраля 2025 15:46  [285] Чиновника из Семенова отправили в СИЗО по делу о взятке с вымогательством
26 февраля 2025 11:22  [377] Свыше 150 нижегородцев получили выплаты за сообщения о пьяных водителях
26 февраля 2025 11:11  [372] Мошенники дистанционно украли у нижегородцев более 2 млрд рублей за год
Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по расследованию прорыва трубы в Нижнем Новгороде

27 февраля 2025 07:20  [1] Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования коммунальной аварии, в результате которой пострадали жители Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале силового ведомства. 

ЧП произошло вечером 24 февраля на улице Пушкина, 11 (Советский район). В результате прорыва трубы с кипятком ожоги получили три человека: мужчина и женщины. Все пострадавшие госпитализированы, одна женщина находится в реанимации.  

Следственное управление СК по Нижегородской области завело уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей". Назначен комплекс судебных экспертиз.  

В компании "Теплоэнерго" пояснили, что причиной аварии стало повреждение подземных коммуникаций диаметром 159 мм, что привело к просадке грунта на пешеходной дорожке.  

Глава СК РФ поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить подробный отчет о расследовании. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
прорыв трубы СК РФ Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph