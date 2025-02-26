​​​​​​​Первое в России мобильное приложение для молодежных инициатив презентовали на заседании Молодежного парламента Общество

26 февраля на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области состоялась презентация уникального мобильного приложения «Молодежный парламент». Это первая в России цифровая платформа, разработанная специально для вовлечения молодежи в общественную жизнь. С работой приложения познакомился председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Новое приложение доступно для пользователей айос и андроид и представляет собой многофункциональную экосистему. Оно объединяет возможности участия в проектах, выполнения заданий, обмена идеями и получения вознаграждений. Участники могут регистрироваться в личном кабинете, где отображаются их достижения, рейтинг, баллы за активность, а также предложенные инициативы. Профиль позволяет редактировать данные, привязывать аккаунты соцсетей и просматривать страницы других пользователей в ограниченном режиме — это повышает прозрачность и укрепляет сообщество.

Ключевая особенность платформы — система мотивации. За выполнение квестов, участие в мероприятиях или реализацию проектов пользователи получают баллы, которые влияют на их позицию в общем рейтинге. Бонусы можно обменивать на сувениры, образовательные курсы или билеты на события. Кроме того, любой участник может предложить идею: после модерации она проходит голосование, а при одобрении получает поддержку парламента. Соавторы успешных проектов также поощряются.

«Платформа «Молодежный парламент» — это не просто инструмент, а живой организм, который будет развиваться вместе с его участниками. Здесь амбиции молодежи встречаются с возможностями, а инициативы — с поддержкой на уровне региона», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Приложение разделено на роли: члены парламента, общественного совета, активисты и администраторы. Это упрощает управление заданиями и коммуникацию. В будущем разработчики планируют добавить новые категории рейтингов, визуализацию прогресса и дополнительные награды для лидеров.

«Разработка приложения заняла несколько месяцев, включая сложный процесс публикации в апп-стор из-за санкционных ограничений. Однако итоговая платформа уже готова стать основой для вовлечения тысяч молодых нижегородцев. Ее задача — не только упростить коммуникацию, но и создать сообщество, где каждый может стать автором позитивных преобразований в регионе», — отметил депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров.