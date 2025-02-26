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27 февраля 2025 08:11  [53] ​​​​​​​Первое в России мобильное приложение для молодежных инициатив презентовали на заседании Молодежного парламента
Общество

​​​​​​​Первое в России мобильное приложение для молодежных инициатив презентовали на заседании Молодежного парламента

27 февраля 2025 08:11  [53] Общество

26 февраля на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области состоялась презентация уникального мобильного приложения «Молодежный парламент». Это первая в России цифровая платформа, разработанная специально для вовлечения молодежи в общественную жизнь. С работой приложения познакомился председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Новое приложение доступно для пользователей айос и андроид и представляет собой многофункциональную экосистему. Оно объединяет возможности участия в проектах, выполнения заданий, обмена идеями и получения вознаграждений. Участники могут регистрироваться в личном кабинете, где отображаются их достижения, рейтинг, баллы за активность, а также предложенные инициативы. Профиль позволяет редактировать данные, привязывать аккаунты соцсетей и просматривать страницы других пользователей в ограниченном режиме — это повышает прозрачность и укрепляет сообщество.

Ключевая особенность платформы — система мотивации. За выполнение квестов, участие в мероприятиях или реализацию проектов пользователи получают баллы, которые влияют на их позицию в общем рейтинге. Бонусы можно обменивать на сувениры, образовательные курсы или билеты на события. Кроме того, любой участник может предложить идею: после модерации она проходит голосование, а при одобрении получает поддержку парламента. Соавторы успешных проектов также поощряются.

«Платформа «Молодежный парламент» — это не просто инструмент, а живой организм, который будет развиваться вместе с его участниками. Здесь амбиции молодежи встречаются с возможностями, а инициативы — с поддержкой на уровне региона», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Приложение разделено на роли: члены парламента, общественного совета, активисты и администраторы. Это упрощает управление заданиями и коммуникацию. В будущем разработчики планируют добавить новые категории рейтингов, визуализацию прогресса и дополнительные награды для лидеров.

«Разработка приложения заняла несколько месяцев, включая сложный процесс публикации в апп-стор из-за санкционных ограничений. Однако итоговая платформа уже готова стать основой для вовлечения тысяч молодых нижегородцев. Ее задача — не только упростить коммуникацию, но и создать сообщество, где каждый может стать автором позитивных преобразований в регионе», — отметил депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров.

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Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
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