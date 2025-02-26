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Экономика

Экспорт бензина ограничили в России до конца лета 2025 года

27 февраля 2025 12:06  [41] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Правительство Российской Федерации продлило до конца августа запрет на экспорт бензина для всех, кроме производителей. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно тексту постановления, подписанного правительством, с 1 марта по 31 августа включительно запрещается экспортировать автомобильный бензин. Исключение составляют только производители нефтепродуктов.

В правительстве объяснили, что такое решение было принято для поддержания экономики нефтепереработки, обеспечения стабильности на внутреннем рынке топлива и предотвращения нелегального экспорта бензина.

В 2024 году ограничения на экспорт бензина действовали с 1 марта до конца года, за исключением периода с конца мая по июль, когда поставки топлива за границу были разрешены из-за насыщения внутреннего рынка. С начала 2025 года запрет был продлён.

Также мера действовала в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.

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Теги:
Бензин Правительство РФ Экспорт
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