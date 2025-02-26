Нижегородский бренд народных промыслов "Человечно" представили на выставке в Москве Культура и отдых

Фото: министерство туризма и промыслов в Нижегородской области

Продукция народных художественных промыслов Нижегородской области представлена на XXXVII выставке-ярмарке "Ладья. Весенняя фантазия – 2025" (0+), которая проходит в московском ЦВК "Экспоцентр". Региональные мастера выставляются под единым брендом "Человечно", объединяющим традиционные нижегородские ремесла. Выставка продлится до 2 марта.

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что участниками выставки стали 12 предприятий региона. Гости стенда могут не только увидеть, но и приобрести изделия с хохломской, городецкой и семёновской росписью, предметы с золотной вышивкой, резные работы из кости и камня, филигранные и металлические украшения, ножевую продукцию, текстиль, созданный в технике ручного ткачества, и изделия из кожи.

По словам министра, народные художественные промыслы остаются культурным достоянием региона, передаваемым через поколения. Объединение нижегородских мастеров под единым брендом "Человечно" позволяет повышать узнаваемость традиционных ремесел и расширять рынки сбыта.

Всего в ярмарке принимают участие более 700 организаций, художников и мастеров со всей России.

"Красота наших народных промыслов отражает дух настоящей России! Мы приглашаем всех гостей выставки заглянуть на наш стенд и найти изделие, которое станет особенным для каждого", – подчеркнул Сергей Яковлев.

Развитие мест традиционного бытования народных промыслов входит в задачи нового национального проекта "Туризм и гостеприимство", направленного на сохранение и популяризацию культурного наследия страны.

Ранее сообщалось, что бренд "Хохлома" представил коллекцию мебели на международной выставке ARTDOM (0+).