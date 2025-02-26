Эксперты обсудили разделение Нижегородского района на две части Политика

Эксперты обсудили разделение Нижегородского района на две части Фото: Общественная палата Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде началось обсуждение возможного административного разделения Нижегородского района. Первое заседание на эту тему прошло в формате дискуссионного клуба "Город на связи", организованного Общественной палатой города.

Инициатива обсудить вопрос разделения поступила от самих жителей, которые считают, что центральная часть города и спальные микрорайоны требуют разного подхода в управлении.

Глава города Юрий Шалабаев ранее отмечал, что идея пока остается на уровне дискуссий и требует широкого общественного обсуждения, в том числе с привлечением мнения горожан.

Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин считает, что вопрос разделения района назрел уже давно. Он напомнил, что в разные годы в городе реализовывались проекты "Ильинская слобода" и "Рождественская сторона", направленные на сохранение исторического облика центра.

"Историческая и современная части района сильно отличаются. Их разделение позволило бы более точечно решать инфраструктурные и жилищно-коммунальные вопросы, а также уделять больше внимания объектам культурного наследия", – пояснил Горин.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты по местному самоуправлению Кирилла Карташева, административное разделение позволит сделать органы управления ближе и доступнее для жителей. Однако прежде чем принимать окончательное решение, необходимо выслушать мнение самих горожан.

"Сейчас мы видим только плюсы: для жителей ничего не изменится с юридической точки зрения, но управленческие процессы станут более эффективными. Следующий шаг – сбор обратной связи у местных жителей через ТОСы", – отметил Карташев.

Заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ Анна Гельфонд подчеркнула, что Нижегородский район – это уникальное место, где историко-архитектурная среда формировалась веками.

"В его границах находятся ключевые архитектурные объекты: Кремль, Верхний и Нижний посады, культурно-досуговые пространства, парки. В то же время на окраинах расположены спальные микрорайоны, которые имеют совершенно иную градостроительную и инфраструктурную специфику. Именно из-за этой "двухчастности" и возникла дискуссия о возможном разделении", – пояснила она.

Модератор встречи, журналист и блогер Андрей Вовк отметил, что дискуссия только начинается, и решение будет приниматься с учетом мнений экспертов, социологов и самих жителей. Следующие обсуждения будут касаться социально-экономических аспектов и градостроительных перспектив возможного разделения района.