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Происшествия

Нижегородский район возглавил рейтинг самых криминальных в городе

10 февраля 2025 16:49  [71] Происшествия

В Нижнем Новгороде четыре района признаны наиболее криминогенными по итогам 2024 года. Лидером по числу зарегистрированных преступлений стал Нижегородский район – 146,9 преступления на 10 тысяч жителей. Данные предоставила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.  

На втором месте находится Приокский район с показателем 144,8 преступления, на третьем – Советский район (139,1), а четвертое место занял Ленинский район (135,2).  

Средний уровень преступности по городу за прошлый год составил 123,6 преступления на 10 тысяч человек. Ниже этого показателя оказались Московский (120,7), Сормовский (111,8), Автозаводский (109,5) и Канавинский (106) районы.  

В общей сложности за 2024 год в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 897 преступлений.

Ранее сообщалось, что силовики накрыли экстремистскую ячейку в Нижнем Новгороде. Расследуется уголовное дело.

Также мы рассказывали, что раскрываемость преступлений в Нижегородской области превышает среднероссийские показатели.

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Теги:
МВД Преступления Статистика
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