Нижегородские депутаты поддержали возможное включение СНТ в состав городов Общество

Нижегородские садоводческие товарищества смогут войти в состав городов, а также самостоятельно получать статус населенных пунктов. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", на заседании нижегородского Заксобрания 27 февраля депутаты приняли во втором (окончательном) чтении соответствующий закон, позволяющий включать сады в границы городов и поселков.

Отметим, что при обсуждении данного законопроекта среди депутатов возникла небольшая дискуссия. Так, Александр Шаронов обратил внимание на порядок перехода СНТ к статусу "поселения". Дмитрий Бедняков напомнил, что существует целый ряд законодательных требований к получению статуса "населенного пункта". Речь, прежде всего, идет о наличии внутриквартальных дорог, транспортной связи и социальной инфраструктуры.

По словам председателя комитета по градостроительному развитию ЗСНО Василия Суханова, принятие закона не означает, что любое садоводческое товарищество в области сразу же станет городом или поселком.

"СНТ может стать частью населенного пункта при соблюдении определенных условий, которые будут установлены правительством Нижегородской области", - подчеркнул председатель профильного комитета Заксобрания.

Спикер ЗСНО Евгений Люлин напомнил, что закон касается многих нижегородцев, поэтому региональный парламент будет держать на контроле его реализацию. Не секрет, что немалая часть СНТ в регионе уже фактически превратилась в небольшие поселки: там продолжается активное жилищное строительство, поэтому данную сферу необходимо регулировать законодательно, отметил председатель Заксобрания.

В итоге за принятие этого закона проголосовали 42 депутата, один воздержался.