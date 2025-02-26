13 семей импантриантов из Европы и США переехали в Нижний Новгород на ПМЖ

Фото: АСИ и АНО "ОКА"

В Нижнем Новгороде состоялась встреча губернатора Глеба Никитина и главы Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланы Чупшевой с иностранными переселенцами, переехавшими в Россию на постоянное место жительства. В неформальной обстановке гости поделились своими историями адаптации, а также обсудили возможные меры поддержки и совершенствование законодательства для привлечения талантливых специалистов из-за рубежа.

На встрече присутствовали импатрианты из Германии, США и Франции. Среди них — Ханс Йорг Пойкерт, переехавший в Нижегородскую область вместе с женой. Он рассказал, что причиной его решения стали политическая и экономическая нестабильность в Германии. Семья уже начала строительство дома в России, однако столкнулась с трудностями при получении водительских прав после оформления вида на жительство.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что предложения переселенцев будут учтены при разработке новых механизмов поддержки. Сейчас АСИ ведет работу над созданием понятного и удобного алгоритма переезда, а также отлаженной системы сопровождения и консультаций.

На федеральном уровне формируется стандарт интеграции импатриантов, включающий социальную, культурную и экономическую адаптацию. Пилотными регионами стали Москва, Московская, Нижегородская, Самарская, Новгородская области и Краснодарский край.

"Программа "Время жить в России" по сути станет "визой талантов", позволяя специалистам, предпринимателям, ученым и представителям творческих профессий получать упрощенный визовый режим и меры поддержки. Это поможет России привлекать квалифицированные кадры и успешно конкурировать за них на международном уровне", — подчеркнула Чупшева.

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область одной из первых начала оказывать поддержку семьям, переезжающим в Россию из недружественных стран. В регионе действует "Областное кадровое агентство" (АНО "ОКА"), которое уже обработало более 400 заявок от переселенцев из Канады, США, Германии и других государств. С начала 2025 года поступило еще 150 заявок, а 13 семей уже переехали.

Важным направлением работы агентства остается разработка правовых механизмов "мягкой" интеграции переселенцев. Как отметил руководитель "ОКА" Якоб Пиннекер, на данный момент налажены контакты с профильными структурами для оформления документов, поиска жилья, трудоустройства и обучения. Однако на федеральном уровне необходимы системные решения, которые позволят ускорить эти процессы и повысить качество услуг.

Для переселенцев в регионе регулярно организуются культурные мероприятия. 27 февраля более 50 иностранных граждан приняли участие в масленичных гуляниях в Городце. Они попробовали традиционные русские забавы, познакомились с городецкой росписью, а также изготовили глиняные игрушки.

АНО "ОКА" продолжает свою работу, предлагая комплексное сопровождение переезда и помощь российским работодателям в поиске иностранных специалистов. В ближайшее время в Нижегородской области планируется расширение программ поддержки переселенцев и их адаптации в российском обществе.