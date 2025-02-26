Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с каршерингом в Нижнем Новгороде

Шесть человек пострадали в страшном ДТП с каршеринговым автомобилем в Сормове. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минздраве.

Напомним, что этим вечером водитель арендованного авто не справился с управлением и совершил опрокидывание. Машина отлетела в остановку общественного транспорта, где находилось много людей.

Сначала в полиции сказали, что в результате аварии погибли два человека, еще пять травмированы. Однако, по уточненным данным медиков, в общей сложности пострадали шесть человек, двое из которых получили смертельные ранения.

Троих на скорой доставили в больницу, четвертый обратился к врачам самостоятельно. В минздраве сказали, что состояние пострадавших разной степени тяжести.

Ранее также сообщалось, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося ДТП.