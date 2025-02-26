Хозяин упавшего под Кстовом самолета мог солгать об угоне, боясь уголовного дела Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

50-летний владелец самолёта RV-7, который потерпел крушение на аэродроме Кстово-Восточный 19 февраля, мог придумать версию с угоном, чтобы избежать ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, что в результате катастрофы погибли оба находившихся в кабине человека – пилот и пассажир. По данным источников, полёт был согласован, однако у 58-летнего летчика Александра Матросова, который находился за штурвалом, не было прав на управление воздушным судном.

По предварительной информации, он должен был провести демонстрационный полёт для потенциального покупателя самолёта Василия Овчарова. Однако вместо обычного облёта летчик решил выполнить фигуры высшего пилотажа, что привело к трагедии. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

Как утверждает Baza, владелец воздушного судна Александр Б. и погибший пилот за деньги катали пассажиров, взимая по 8 тысяч рублей за полёт. После авиакатастрофы против владельца могли возбудить уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Чтобы избежать наказания, он мог заявить о хищении самолёта.

Ранее сообщалось, что следователи СК пообещали проверить версию с угоном самолета.