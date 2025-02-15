Baza: у погибшего в авиакатастрофе под Нижним Новгородом не было лицензии Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Легкомоторным самолетом, разбившимся под Нижним Новгородом на прошлой неделе, управлял пилот без лицензии. Он пытался выполнить фигуры высшего пилотажа, но не справился с управлением. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром 19 февраля на аэродроме Кстово-Восточный. На борту находились 58-летний пилот и 46-летний пассажир. Полет был согласован с Нижегородским центром обслуживания воздушного движения, однако, как выяснилось, у пилота не было прав на управление судном.

По версии полиции, 58-летний военный пенсионер должен был просто показать самолет потенциальному покупателю, но решил продемонстрировать его возможности в воздухе. Он начал выполнять фигуру "бочка", однако потерял контроль над управлением, что привело к трагедии.

Владелец самолета утверждает, что судно было угнано. По его словам, он выставил его на продажу еще год назад, и в феврале 2025 года нашелся покупатель. Он поручил своему знакомому показать самолет, но, как он уверяет, разрешение на полет не давал. О том, что 58-летний пилот поднял машину в воздух, он узнал только из новостей о крушении.

Адвокат владельца самолета считает, что в действиях погибшего пилота могут усматриваться признаки преступления, подпадающие под ч. 3 ст. 211 УК РФ ("угон воздушного судна, повлекший по неосторожности смерть человека").

Следователи Центрального МСУТ СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее также сообщалось, что расследованием случившегося занимается Межгосударственный авиационный комитет.