На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 февраля 2025 14:20  [204] Baza: у погибшего в авиакатастрофе под Нижним Новгородом не было лицензии
24 февраля 2025 14:00  [127] Перетаскавший 10 кг фарша подсобный рабочий упал замертво в Дзержинске
23 февраля 2025 14:53  [467] Мизулина обратилась в МВД из-за дзержинских "каналов с угрозами"
23 февраля 2025 13:08  [387] Житель Выксы лишился 660 тысяч рублей под предлогом поверки электросчетчиков
23 февраля 2025 10:47  [494] Аферисты выманили у жителя Дзержинска 3 млн рублей под предлогом инвестиций
23 февраля 2025 10:26  [500] 68-летняя нижегородка попала в реанимацию после взрыва телевизора
22 февраля 2025 15:58  [657] Ребенок и двое взрослых пострадали при столкновении легковушек Семенове
22 февраля 2025 14:52  [493] Мужчина погиб на пожаре в Семенове Нижегородской области
22 февраля 2025 13:11  [628] Нижегородка попыталась вернуть вложенные в пирамиду 25 лет назад 14000$ и потеряла свои сбережения
22 февраля 2025 12:52  [635] Иномарка насмерть сбила пенсионера на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
Происшествия

Baza: у погибшего в авиакатастрофе под Нижним Новгородом не было лицензии

24 февраля 2025 14:20  [204] Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Легкомоторным самолетом, разбившимся под Нижним Новгородом на прошлой неделе, управлял пилот без лицензии. Он пытался выполнить фигуры высшего пилотажа, но не справился с управлением. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.  

Напомним, что авиакатастрофа произошла утром 19 февраля на аэродроме Кстово-Восточный. На борту находились 58-летний пилот и 46-летний пассажир. Полет был согласован с Нижегородским центром обслуживания воздушного движения, однако, как выяснилось, у пилота не было прав на управление судном.  

По версии полиции, 58-летний военный пенсионер должен был просто показать самолет потенциальному покупателю, но решил продемонстрировать его возможности в воздухе. Он начал выполнять фигуру "бочка", однако потерял контроль над управлением, что привело к трагедии.  

Владелец самолета утверждает, что судно было угнано. По его словам, он выставил его на продажу еще год назад, и в феврале 2025 года нашелся покупатель. Он поручил своему знакомому показать самолет, но, как он уверяет, разрешение на полет не давал. О том, что 58-летний пилот поднял машину в воздух, он узнал только из новостей о крушении.  

Адвокат владельца самолета считает, что в действиях погибшего пилота могут усматриваться признаки преступления, подпадающие под ч. 3 ст. 211 УК РФ ("угон воздушного судна, повлекший по неосторожности смерть человека").  

Следователи Центрального МСУТ СК России возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Ранее также сообщалось, что расследованием случившегося занимается Межгосударственный авиационный комитет.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Самолеты Уголовное дело ЧП
Поделиться:
Новости по теме
21 февраля 2025 09:53  [793] Нижегородский аэродром, где рухнул самолет, мог проводить учебные полеты
20 февраля 2025 13:24  [506] Крушение самолета под Нижним Новгородом закончилось уголовным делом
20 февраля 2025 13:08  [497] МАК проведет расследование крушения самолета в Нижегородской области
20 февраля 2025 11:43  [1357] Опубликованы фото с места крушения самолета под Нижним Новгородом
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph