Следственный комитет проверит версию об угоне разбившегося под Кстовом самолета Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Следователи СК проверят версию об угоне легкомоторного самолета Van’s RV-7, разбившегося под Кстовом. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Напомним, крушение произошло 20 февраля на аэродроме "Кстово-Восточный". На борту находились два человека – пилот и пассажир, оба погибли. Первоначально рассматривались версии ошибки пилотирования и технической неисправности, однако теперь следствие проверяет и другие обстоятельства.

В частности, 24 февраля появилась неофициальная информация, что судном управлял военный пенсионер, который не имел лицензии на пилотирование. Самолет должен был быть показан потенциальному покупателю, однако пилот решил выполнить фигуру высшего пилотажа, что привело к трагедии.

При этом владелец воздушного судна утверждает, что не давал разрешения на вылет, что может квалифицироваться как угон. Тем не менее, сообщается, что разрешение на полет было получено в Нижегородском центре обслуживания воздушного движения.