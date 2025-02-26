Нижегородцы снова жалуются на неприятный запах в Советском районе

Нижегородцы снова жалуются на неприятный запах в районе Верхних Печёр и Кузнечихи. Данная тема периодически поднимается в местных социальных сетях, однако, проблема не решена до сих пор.
Так, Анастасия К. написала, что с начала этой недели запах канализации ощущается в районе Кузнечихе,на улицах Ванеева, Козицкого, Шишкова.
Нижегородка обратилась к мэрии и потребовала провести проверку предприятий, которые, по ее мнению,могут быть источниками неприятного запаха.
Корреспондент НИА "Нижний Новгород", проживающий в районе Кузнечихи, подтверждает, что неприятный запах здесь держится практически несколько дней подряд и особенно сильно ощущается в утренние и вечерние часы.
В свою очередь, представители администрации города пояснили, что сети водоотведения в Советском районе и оборудование Нижегородской станции аэрации находятся в технически исправном состоянии, перебоев в работе нет.
Роспотребнадзор в сентябре 2024 года взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печёрах. Ранее, комментируя подобные обращения, городские власти списывали проблему на "чёрных ассенизаторов", которые незаконно сливают отходы прямо в канализационные люки.
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