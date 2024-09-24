Машину изъяли у "черного" ассенизатора в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Машину изъяли у нелегального ассенизатора и отправили на штрафстоянку в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сотрудники управления благоустройства и управления административно-технического и муниципального контроля Ленинского отдела обнаружили в ходе рейда машину, сливающую жидкие бытовые отходы в ливневку.

С водителем провели разъяснительную беседу, составили протокол, а машину отправили на штрафстоянку до принятия решения по делу. В мэрии призывают нижегородцев сообщать обо всех аналогичных случаях в свои районные администрации.

Напомним, следователи СК выясняют причины запаха сероводорода в Нижнем Новгороде, ранее из-за неприятного запада в Верхних Печерах было возбуждено уголовное дело.