Машину изъяли у "черного" ассенизатора в Нижнем Новгороде

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Машину изъяли у нелегального ассенизатора и отправили на штрафстоянку в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Сотрудники управления благоустройства и управления административно-технического и муниципального контроля Ленинского отдела обнаружили в ходе рейда машину, сливающую жидкие бытовые отходы в ливневку.
С водителем провели разъяснительную беседу, составили протокол, а машину отправили на штрафстоянку до принятия решения по делу. В мэрии призывают нижегородцев сообщать обо всех аналогичных случаях в свои районные администрации.
Напомним, следователи СК выясняют причины запаха сероводорода в Нижнем Новгороде, ранее из-за неприятного запада в Верхних Печерах было возбуждено уголовное дело.
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