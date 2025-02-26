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Общество

Гидротоннели реки Ржавки в Нижнем Новгороде перестроят

28 февраля 2025 12:44  [1] Общество

Проект переустройства гидротоннелей реки Ржавки готовят в Нижнем Новгороде, сообщает НТА-Приволжье.

Заказчиком работ по переустройству данных гидротехнических сооружений выступает управление инженерной защиты города. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по объекту, после чего будут определены стоимость и сроки выполнения строительно-монтажных работ.

От переустройства этих гидротоннелей, в частности, будет зависеть начало строительства дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что строительство дублера вошло в перечень объектов, на которые в 2025 году планируется заключить концессионные соглашения. 

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Теги:
Дороги Строительство
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