Гидротоннели реки Ржавки в Нижнем Новгороде перестроят Общество

Проект переустройства гидротоннелей реки Ржавки готовят в Нижнем Новгороде, сообщает НТА-Приволжье.

Заказчиком работ по переустройству данных гидротехнических сооружений выступает управление инженерной защиты города. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по объекту, после чего будут определены стоимость и сроки выполнения строительно-монтажных работ.

От переустройства этих гидротоннелей, в частности, будет зависеть начало строительства дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде.



Ранее сообщалось, что строительство дублера вошло в перечень объектов, на которые в 2025 году планируется заключить концессионные соглашения.