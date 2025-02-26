Гидротоннели реки Ржавки в Нижнем Новгороде перестроят

Проект переустройства гидротоннелей реки Ржавки готовят в Нижнем Новгороде, сообщает НТА-Приволжье.
Заказчиком работ по переустройству данных гидротехнических сооружений выступает управление инженерной защиты города. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация по объекту, после чего будут определены стоимость и сроки выполнения строительно-монтажных работ.
От переустройства этих гидротоннелей, в частности, будет зависеть начало строительства дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что строительство дублера вошло в перечень объектов, на которые в 2025 году планируется заключить концессионные соглашения.
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