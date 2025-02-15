Новые дороги построят в Нижнем Новгороде до 2028 года Общество

Несколько дорог планируется построить в Нижнем Новгороде по муниципальной программе "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на 2023-2028 годы". Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Согласно документации, заказчиком работ выступает МКУ "ГУММИД".

Так, в областном центре появится дорога протяженностью 0,350 км от улицы Коломенской до улицы Толбухина. Кроме того, в планах построить проезд длиной 170 м от дома №221 к дому №211Б по улице Ванеева. Еще городские власти рассчитывают на достройку дублера проспекта Ленина.

Сметная стоимость данных объектов в постановлении не указана.

Как сообщалось ранее, два обхода и дублер проспекта Ленина вошли в план концессий на 2025 год.

Также власти объяснили затянувшееся строительство дороги к ЖК "Окский берег".