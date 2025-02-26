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Политика

"Дорожная карта" появится у Нижегородской области и Брестской области Белоруссии

28 февраля 2025 13:23  [97] Политика

Фото: пресс-служба Брестского облисполкома

"Дорожная карта" по сотрудничеству появится у Нижегородской области Брестской области Белоруссии.

Зампредседателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и председатель Брестского облисполкома (Республика Беларусь) Петр Пархомчик на встрече обсудили взаимодействие двух регионов.

Игорь Зотов особо отметил сотрудничество в области судостроения, напомнив о решениях, принятых во время встречи губернатора региона Глеба Никитина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Он добавил, что регион обладает в этой отрасли полным циклом: от обучения до непосредственно производства судов. Уже сформирован первичный портфель заказов, а весь проект будет реализован с участием Пинского судостроительного завода.

По словам Петра Пархомчика, белорусский и российский регионы сейчас используют далеко не весь потенциал для сотрудничества и назвал особо интересующие Брестчину направления. Это, в первую очередь, судостроение, грузовые речные перевозки, а также туризм.

Стороны также проговорили различные варианты проектов в экономике и гуманитарной сфере. В частности, возможно включение Брестской области в нижегородский проект "Уроки с путешествием". Проработка возможностей по включению в проект белорусских городов ведется по инициативе Глеба Никитина.

Завершить разработку "дорожной карты" и подписать документ планируется на Форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет летом в столице Приволжья. 

Ранее сообщалось, что Нижегородская область намерена поставить в Белоруссию 10 речных судов.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество
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