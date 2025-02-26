На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 февраля 2025 14:17  [16] Более 400 неврологов работает в нижегородских поликлиниках
28 февраля 2025 14:10  [38] Курение вейпов и электронных сигарет повышает риск развития инфекционных заболеваний
28 февраля 2025 14:03  [55] Романтика, дорамы, фэнтези и мировые премьеры в мартовской афише Wink.ru
28 февраля 2025 13:52  [88] Уборку после зимы в Нижнем Новгороде начнут на месяц раньше
28 февраля 2025 13:35  [87] Снегири прилетели к экоцентру Керженского заповедника лишь в феврале
28 февраля 2025 12:59  [158] Три "медицинских" воздушных трассы разработали в Нижнем Новгороде
28 февраля 2025 12:50  [138] Нижегородский ВГУВТ получил имя Михаила Лазарева
28 февраля 2025 12:44  [136] Гидротоннели реки Ржавки в Нижнем Новгороде перестроят
28 февраля 2025 12:29  [156] Депутат Досаев призвал разобраться с каршерингом после смертельного ДТП в Сормове
28 февраля 2025 12:22  [133] Под Балахной выявили незаконную свалку строительного мусора
Общество

Курение вейпов и электронных сигарет повышает риск развития инфекционных заболеваний

28 февраля 2025 14:10  [38] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

По оценке экспертов, курение вейпов может оказать негативное влияние на здоровье человека. Последние исследования показывают, что использование электронных сигарет угнетает иммунную систему, делая организм более уязвимым к различным заболеваниям.

Главный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин сообщил телеканалу "360", что использование электронных сигарет увеличивает вероятность возникновения инфекционных заболеваний и ухудшения общего состояния здоровья.

По словам Холдина, употребление алкоголя и никотина оказывает влияние на организм человека на клеточном уровне. В частности, исследования показали, что курение вейпов и электронных сигарет воздействует на клетки крови — лейкоциты, которые отвечают за борьбу с воспалением, вызванным инфекцией.

Это повышает риск развития инфекционных осложнений, обструктивной болезни лёгких, эмфиземы и даже рака. Врач также отметил, что любители электронных сигарет подвержены риску респираторных заболеваний. Он призвал не доверять утверждениям о том, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные.

Холдин подчеркнул, что алкоголь, в свою очередь, приводит к дефициту витаминов и ослаблению иммунитета.

Напомним, кальяны предложили запретить в России из-за риска инфекций.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Курение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
30 января 2025 08:24  [843] Глеб Никитин поддержал инициативу полного запрета вейпов в России
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph