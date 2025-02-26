Курение вейпов и электронных сигарет повышает риск развития инфекционных заболеваний

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По оценке экспертов, курение вейпов может оказать негативное влияние на здоровье человека. Последние исследования показывают, что использование электронных сигарет угнетает иммунную систему, делая организм более уязвимым к различным заболеваниям.
Главный нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин сообщил телеканалу "360", что использование электронных сигарет увеличивает вероятность возникновения инфекционных заболеваний и ухудшения общего состояния здоровья.
По словам Холдина, употребление алкоголя и никотина оказывает влияние на организм человека на клеточном уровне. В частности, исследования показали, что курение вейпов и электронных сигарет воздействует на клетки крови — лейкоциты, которые отвечают за борьбу с воспалением, вызванным инфекцией.
Это повышает риск развития инфекционных осложнений, обструктивной болезни лёгких, эмфиземы и даже рака. Врач также отметил, что любители электронных сигарет подвержены риску респираторных заболеваний. Он призвал не доверять утверждениям о том, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные.
Холдин подчеркнул, что алкоголь, в свою очередь, приводит к дефициту витаминов и ослаблению иммунитета.Напомним, кальяны предложили запретить в России из-за риска инфекций.
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