Глеб Никитин поддержал инициативу полного запрета вейпов в России Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался в поддержку законодательной инициативы о запрете вейпов в России. Он написал в своем телеграм-канале, что эту проблему обсуждает с коллегами уже много лет, прежде всего как отец, и считает, что подобные вещества не должны быть в продаже, чтобы у людей не возникало желания их использовать. Никитин выразил надежду, что Госдума одобрит инициативу и примет все необходимые меры на федеральном уровне.

Губернатор напомнил, что регион уже направил официальное обращение в поддержку законопроекта депутатам. По его словам, этот шаг полностью соответствует целям программы "ОСНОВА – нижегородский проект жизни". В рамках её реализации особое внимание уделяется здоровому образу жизни, а одной из первых мер станет ограничение времени продажи алкоголя.

Никитин подчеркнул, что стремится сделать Нижегородскую область примером региона, где забота о здоровье людей стоит на первом месте, а дети растут в атмосфере любви и внимания.

Ранее сообщалось, что штрафы за продажу детям вейпов и сигарет в России увеличили в несколько раз.

Фото: unsplash.com