Еще один маршрут в Нижнем Новгороде выставили на торги Общество

Электронный аукцион объявлен на автобусный маршрут А-78 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает "Центр развития транспортных систем". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 23,86 млн рублей. Объем работ - 726,3 тысячи километров.

Указывается, что для обслуживания маршрута нужны автобусы среднего класса. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 марта.

Ранее сообщалось, что перевозчика ищут для обслуживания автобусного маршрута А-97. До этого объявляли конкурс на маршруты А-24 и А-45.