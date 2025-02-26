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Общество

Еще один маршрут в Нижнем Новгороде выставили на торги

28 февраля 2025 15:13  [75] Общество

Электронный аукцион объявлен на автобусный маршрут А-78 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте государственных закупок. 

Заказчиком выступает "Центр развития транспортных систем". Начальная (максимальная) цена контракта составляет 23,86 млн рублей. Объем работ - 726,3 тысячи километров. 

Указывается, что для обслуживания маршрута нужны автобусы среднего класса. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 марта.

Ранее сообщалось, что перевозчика ищут для обслуживания автобусного маршрута А-97. До этого объявляли конкурс на маршруты А-24 и А-45.

 

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Теги:
автобусы маршруты Общественный транспорт
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