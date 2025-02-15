Рустам Досаев высказался о переходе нижегородских маршруток на брутто-контракты Общество

В Нижнем Новгороде продолжаются изменения в сфере общественного транспорта. Практически ежегодно обновляется подвижной состав автобусов и трамваев, а частные перевозчики постепенно привыкают к строгим требованиям соблюдения правил пассажирских перевозок.

Заместитель председателя комитета по транспорту нижегородского Заксобрания, депутат Рустам Досаев прокомментировал корреспонденту НИА "Нижний Новгород" переход нижегородских автобусов на систему брутто-контрактов.

По его словам, введение такой системы для Нижегородской области назрело уже давно, а соответствующий вопрос поднимался не один год.

"Считаю, что это может быть именно панацеей для решения транспортных проблем. Полагаю, в ближайшее время мы увидим, насколько слово "брутто-контракт" повлияло на качество пассажирских перевозок. Сможем заметить более четкую работу "Нижегородпассажиравтотранса" и вообще перевозчиков. На мой взгляд, эта мера в целом хорошая. Так что в ближайший год мы оценим всю эту историю, и, если будут какие-то недочеты, будем их корректировать и с депутатами, и с нашим минтрансом", - рассказал парламентарий.

В свою очередь министр транспорта и автодорог Нижегородской области Павел Саватеев в беседе с корреспондентом НИА "Нижний Новгород" отметил, что его ведомство держит на контроле перевод общественного транспорта на брутто-контракты. Как добавил министр, вопрос этот "масштабный, непростой", он решается, в том числе, совместно с правительством региона.

Напомним, автобусный маршрут А-76 в Нижнем Новгороде перейдет на брутто-контракт с 1 марта.

Ранее Глеб Никитин сообщил о планах по переводу маршрутов общественного транспорта Нижнего Новгорода на брутто-контракты. Это принцип работы, при котором перевозчик получает плату за выполненные рейсы, а не за количество перевезенных пассажиров. Планируется, что брутто-контракты позволят обеспечить транспортную работу перевозчиков стабильным финансированием, обновить подвижной состав, повысить уровень заработной платы водителей и качества пассажирских перевозок.