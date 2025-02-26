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Общество

Нижегородский Дом бракосочетания открылся после ремонта

28 февраля 2025 15:27  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Открытие цокольного этажа и церемониального зала "Нижегородский" в Нижегородском Доме бракосочетания после ремонта состоялось 28 февраля. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Ремонтные работы проходили с июня по декабрь 2024 года. Это первая реставрация с открытия Дома бракосочетания в 1962 году.

Новый дизайн был специально разработан в неоклассическом стиле, поскольку стояла задача сохранить облик старинного купеческого особняка. После завершения работ в ЗАГСе также появились зоны приема граждан и подачи заявлений. На ремонт первого этажа вместе с оснащением было потрачено 50 миллионов рублей.

Церемониальный зал "Нижегородский" стал украшением всего здания. Помещение выполнено в бежевых и коричневых тонах, на стенах изображены виды Нижегородского кремля и памятник Минину и Пожарскому.

"Мы всегда стремимся сделать что-то новое для наших молодоженов. Идея именно "Нижегородского" зала в Нижегородском Доме бракосочетания давно витала. И сегодня он у нас есть, это наша гордость", - поделилась Ольга Краснова, руководитель главного правления ЗАГС Нижегородской области.

Сегодня же в зале "Нижегородский" состоялась первая церемония бракосочетания. Молодожены Ксения и Дмитрий Бойко подали заявление еще осенью, месяц назад им предложили расписаться в новом зале, и они согласились.

"Сначала мы должны были жениться в более большом зале, но этот зал перебьет все в этом ЗАГСе. Просто вау", - поделилась своими эмоциями невеста Ксения Бойко.

На регистрации также присутствовали юбиляры семейной жизни Валентина и Игорь Тихомировы,они поженились в этом же здании 42 года назад. Юбиляры поздравили молодоженов, вручили им оберег для семейной жизни и сказали напутственные слова.

"Это здание давно меня восхищает, и, конечно, связано с такими теплыми воспоминаниями. Что-то изменилось, стало современнее, но здесь так же тепло", - рассказала Валентина Тихомирова.

После церемонии семью Бойко и их гостей ждали масленичные гулянья около Дома бракосочетания. Вместо традиционного каравая молодожены попробовали блины.

Подать заявление на регистрацию брака в новом зале можно будет уже с 3 марта. Сотрудники Нижегородского Дома бракосочетания считают, что спрос на регистрацию именно в этом зале будет самым высоким.

Ранее сообщалось, что свидетельства о рождении теперь выдают прямо в роддомах Нижегородской области.

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Теги:
ЗАГС Ремонт свадьба
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