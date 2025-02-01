Число браков в Нижегородской области увеличилось на 20% Общество

В январе текущего года в Нижегородской области было зарегистрировано на 20% больше браков, чем в январе прошлого года. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В январе текущего года было заключено 973 брака, что на 165 больше, чем в январе прошлого года. Особенно много свадеб состоялось 25 января, когда 219 пар официально оформили свои отношения. Также в прошлом месяце на 11% снизилось количество разводов.

Напомним, что в первую "красивую" дату 2025 года поженились более 200 пар нижегородцев.

Ранее сообщалось, что Нижегородский ЗАГС назвал самые популярные даты для бракосочетаний в 2025 году.